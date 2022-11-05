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"Солнцепёки" спецназа "О" ВС РФ выжигают позиции ВСУ на Лиманском направлении

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации на Украины. Российская группировка "Отважных" с помощью ТОС "Солнцепёк" выжигает позиции украинских военных на Лиманском направлении.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу спецназа "О" ВС РФ. Тяжёлые огнемётные системы наносят сокрушительные удары по выявленным позициям Вооружённых сил Украины.

Ранее герой России Рустем Клупов пояснял причину концентрации наёмников в зоне СВО. По его словам, Киев исчерпал мобилизационный ресурс. Также эксперт отметил, что у Украины не осталось и собственной боевой техники, вследствие чего ВСУ пользуются иностранной.

 

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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