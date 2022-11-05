Российские хакеры KILLNET вывели из строя американские аэропорты

Русские хакеры из группировки KILLNET вывели из строя ряд аэропортов США.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Нелётная погода" объявлена в Бисмарке, Гранд-Форксе, Джексонвиле, Дуранго, Лонг-Бич, Миссури, Портланде и Филадельфии.

Ранее русская группировка уже проводила подобное с другими американскими аэропортами. Также в середине октября хакеры KILLNET обрушили ряд правительственных порталов Болгарии, объяснив поступок поставками Софии военной техники для националистов киевской власти.