Русские хакеры из группировки KILLNET вывели из строя ряд аэропортов США.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Нелётная погода" объявлена в Бисмарке, Гранд-Форксе, Джексонвиле, Дуранго, Лонг-Бич, Миссури, Портланде и Филадельфии.
Ранее русская группировка уже проводила подобное с другими американскими аэропортами. Также в середине октября хакеры KILLNET обрушили ряд правительственных порталов Болгарии, объяснив поступок поставками Софии военной техники для националистов киевской власти.
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