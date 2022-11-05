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Российские хакеры KILLNET вывели из строя американские аэропорты

Силовые структуры

Русские хакеры из группировки KILLNET вывели из строя ряд аэропортов США.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Нелётная погода" объявлена в Бисмарке, Гранд-Форксе, Джексонвиле, Дуранго, Лонг-Бич, Миссури, Портланде и Филадельфии.

Ранее русская группировка уже проводила подобное с другими американскими аэропортами. Также в середине октября хакеры KILLNET обрушили ряд правительственных порталов Болгарии, объяснив поступок поставками Софии военной техники для националистов киевской власти.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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