Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации на Украины. На Угледарском направлении российские солдаты не жалеют огня и атакуют вражеские цели круглосуточно.
Бойцы тактического формирования ДНР "Каскад" уничтожили колонну военной техники Вооружённых сил Украины. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны", предоставившие видеоролик с места событий.
В арсенале солдат ВС РФ имеются беспилотные летательные аппараты, позволяющие вести разведку, выявлять позиции ВСУ, наносить высокоточные удары и корректировать огонь.
Ранее батальон уничтожил машину ВСУ на Угледарском направлении.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.