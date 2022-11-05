Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожили колонну военной техники ВСУ под Угледаром

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации на Украины. На Угледарском направлении российские солдаты не жалеют огня и атакуют вражеские цели круглосуточно.

Бойцы тактического формирования ДНР "Каскад" уничтожили колонну военной техники Вооружённых сил Украины. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны", предоставившие видеоролик с места событий.

В арсенале солдат ВС РФ имеются беспилотные летательные аппараты, позволяющие вести разведку, выявлять позиции ВСУ, наносить высокоточные удары и корректировать огонь.

Ранее батальон уничтожил машину ВСУ на Угледарском направлении.