4 ноября Салливан мог настоять на взятии Киевом паузы в СВО на Украине

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.

Российские эксперты сделали анализ цели визита Салливана. Предполагается, что он рассказал об очередном пакете военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов, которая будет поставляться в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), сообщает "Военное обозрение".

Это означает, что технику ВСУ получат не сразу из запасов Пентагона или союзников, а спустя некоторое время, поскольку вооружение нужно произвести или купить где-то. Сборка всей партии, скорее всего, завершится только к весне следующего года. Поэтому войска Украины, зависящие от поставок Запада, не смогут полностью укомплектовать свои подразделения для ведения боёв зимой. В связи с этим эксперты предполагают, что в ходе встречи Салливан настаивал на взятии оперативной паузы Киевом.