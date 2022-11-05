Столтенберг: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Швеции и Финляндии

Альянс НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Финляндии и Швеции, если эти страны вступят в военный блок.

Об том сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда ничего не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание темы о возможности применения ЯО со стороны Москвы используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.

"НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания", — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, будет ли техническая возможность разместить ядерный потенциал организации в Финляндии и Швеции, если они вступят в военный блок.