Альянс НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Финляндии и Швеции, если эти страны вступят в военный блок.
Об том сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда ничего не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание темы о возможности применения ЯО со стороны Москвы используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны.
"НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания", — цитирует Столтенберга РИА Новости.
Так он ответил на вопрос, будет ли техническая возможность разместить ядерный потенциал организации в Финляндии и Швеции, если они вступят в военный блок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.