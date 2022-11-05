Ходаковский призвал наградить чёрной звездой инициатора атаки на Павловку

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что его опасения по поводу преждевременного наступления на Павловку подтвердились.

Ходаковский отметил, что у него за восемь лет обострилась интуиция, которая помогает ему лучше понимать "военное пространство".

"Мои опасения по Павловке оказались не напрасными", — написал военачальник в своём микрологе.

Бывший командир донецкой "Альфы" внёс необычное предложение. Он призвал модернизировать звезду героя ДНР для награждения представителей ВС РФ.

Вручать данную звезду, по мнению Ходаковского, следует тогда, когда военачальник совершил "подвиг", "овчинка" из которого "выделки" не стоит.

"За Павловку именно такую звезду — с чёрной полосой — следует вручать генератору этой операции, — как знак особого отличия", — выразил своё мнение командир "Востока".

Ранее Александр Ходаковский рассказал о некомпетентности командиров на фронте, которая приводит к потерям от "дружественного" огня.