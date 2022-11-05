Politico: в Пентагоне подсчитали расходы артиллерийских снарядов ВС РФ и ВСУ

Один из чиновников Пентагона оценил расход артиллерийских снарядов украинской и российской войсками. Американское издание фамилии не называет.

По его оценке, ежедневно ВС Украины в ходе спецоперации выпускают от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов, в то время как ВС России используют в несколько раз больше боеприпасов — порядка 20000.

Чиновник отмечает, что некоторые официальные лица США сомневаются, что Украина дойдёт в СВО до своей конечной цели и не сможет вернуть территории, и Крым в том числе.

"Зимние месяцы фронт, вероятно, стабилизируется в районе Харькова и Бахмута в центральной Украине, но до сих пор неясно, чем закончится битва вокруг Херсона, прежде чем погода остановит бой. Решение о Херсоне может быть принято в ближайшие две-три недели", — приводит слова чиновника Politico.