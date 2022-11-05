Стремоусов заявил о подготовке ВСУ наступления на Херсонскую область

ВСУ готовятся к новому наступлению на Херсонскую область и стягивают войска к линии фронта. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.

"Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолёты тактической и вертолёты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму", — доложил он.

По словам эксперта, на Николаевском участке войска Украины стали обстреливать позиции ВС РФ интенсивнее вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного. На Андреевском и Бериславском участках противник ведёт огонь миномётными батареями и артиллерией.

Из Березнеговатого к линии боевого соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники. Одна из них направилась в сторону Давыдова Брода. Вторая колонна — на Снигиревский участок. В Березнеговатое идёт переброска пехоты на "Уралах".

Стремоусов добавил, что армия России уничтожила огневую позицию самоходной артиллерийской установки "Акация" ВСУ в районе Майского.