Спецкор Селезнёв: против БПЛА "Герань-2" рано или поздно найдут противоядие

Эффект от применения иранских беспилотников "Герань-2" в СВО на Украине оказался неожиданным не только для Киева и НАТО, но и для России. Специальный корреспондент Дмитрий Селезнёв специально для проекта WarGonzo объяснил, почему РФ не додумалась выпускать дроны-камикадзе.

Дело в том, что российская промышленность существенно отстаёт от темпов изобретателей ещё со времён СССР. Подобие "шахидов" Россия выпускать может, но на дешёвых БПЛА "руки не погреешь", считает корреспондент.

"Но не стоит обольщаться. Любое действие рождает противодействие. Против "Тегераней" рано или поздно найдут противоядие. Могут и против нас нечто подобное запустить. Надо уже к этому готовиться", — заключил Селезнёв.