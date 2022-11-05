ВСУ атаковали Херсон из РСЗО HIMARS и выпустили шесть ракет

Украина подвергает Херсон регулярным обстрелам, особенно Антоновский мост, соединяющий берега Днепра. В 15:25 ВСУ нанесли по городу удар из американской РСЗО HIMARS и выпустили шесть ракет.

"Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — сообщают РИА Новости.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что на Херсонском направлении активно работает артиллерия как со стороны ВСУ, так и ВС РФ.