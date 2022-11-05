В США заявили, что западным миром и Америкой руководит миллиардер Сорос

Действия Джозефа Байдена в роли американского президента указывают на то, что Западом в целом управляет миллиардер Джордж Сорос через сеть организаций.

Об этом в American Thinker написал обозреватель Брайан Каменкер.

Он отметил, что Байден, забывающий имена, со своим слабоумием, с листком бумаги, где написано, как заходить в зал и садиться на стул, не мог сам подписать всё то количество крайне радикальных указов, которое спровоцировало сильнейшую инфляцию, иммиграционный и энергокризисы.

"Всё указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию. Они способны организовать всё то, что упомянуто выше", — заявил Каменкер.

Байден стал президентом США из-за скоординированных действий, направленных на подрыв американского избирательного процесса, при вовлечении миллиардов долларов и влиятельнейших корпораций и политических организаций, пишет автор.

"Извлекая уроки из прошлого, можно сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет", — подытожил автор.