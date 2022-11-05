Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девочками"

Оказывается, что главком ВСУ Валерий Залужный истерил по поводу взломанной соцсети из-за целого гарема юных девушек.

Об этом сообщил журналист Сергей Колясников и отметил, что "самых хороших девочек" глава армии Украины награждает машинами и должностями.

Напомним, хакер под псевдонимом "Джокер ДНР" вскрыл переписку главкома ВСУ с молодыми девушками.

"Живёт на полную, ни в чём себе не отказывает, в каждом городе его ждёт молодая военнослужащая, американские журналы ставят его на обложку, гибель каких-то нацистских дурачков его вообще не колышет. И у него есть вкус. Похоже даже на план — чем больше молодых украинских пацанов погибнет, тем больше молодых украинок достанется Залужному. Браво!" — прокомментировал ситуацию сам хакер.

Как подметили в комментариях, истерил Залужный не из-за насмешек.

"Просто с такой ориентацией его теперь в НАТО не возьмут. Не говоря уже о том, что с любовницами женераль общается на языке агрессора", — подытожил Колясников.