Националисты киевского режима пошли в наступление, пытаясь прорвать фронт на Донбассе.
Группировка "Отважных" и ЗВО отражают удар, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Сватовско-Кременская оборона продолжается, отметили военкоры.
По их словам, со стороны Невского националисты пошли в наступление весьма крупными силами. На прорыв бросили до двух батальонов с бронированной техникой. ВС РФ встретили их огнём реактивных систем залпового огня, танков и миномётов.
"ВСУ несут большие потери в технике, прут прям под РСЗО и арту", — цитирует военкоров издание.
Также продолжаются бои у населённых пунктов Терны и Торский.
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