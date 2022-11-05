ВСУ пошли в наступление, пытаясь прорвать фронт на Донбассе

Националисты киевского режима пошли в наступление, пытаясь прорвать фронт на Донбассе.

Группировка "Отважных" и ЗВО отражают удар, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Сватовско-Кременская оборона продолжается, отметили военкоры.

По их словам, со стороны Невского националисты пошли в наступление весьма крупными силами. На прорыв бросили до двух батальонов с бронированной техникой. ВС РФ встретили их огнём реактивных систем залпового огня, танков и миномётов.

"ВСУ несут большие потери в технике, прут прям под РСЗО и арту", — цитирует военкоров издание.

Также продолжаются бои у населённых пунктов Терны и Торский.