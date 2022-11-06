Арестович: ядерная угроза от России свелась к минимуму

Ядерная угроза от России свелась к минимуму из-за ударов по стратегически важной инфраструктуре Незалежной и частичной мобилизации, заявил советник Офиса президента страны Алексей Арестович.

По мнению Арестовича, ядерный удар по украинским городам привёл бы к "малоуправляемым" последствиям.

"Ядерный удар по Украине (даже демонстрационный) резко привёл бы к мало управляемым последствиям, — заявил советник. — К тому же против применения ядерного оружия в любой форме выступил официальный Пекин и Дели. А это куда более значимый аргумент для Путина".

Арестович уточнил, что частичная мобилизация в России была также направлена на стабилизацию фронта и якобы даст Москве время на поиск путей для переговоров.