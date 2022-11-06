Артиллеристы группировки "Отважные" ВС РФ уничтожили позиции польских наёмников

Артиллеристы группировки "О" вооружённых сил России уничтожили позиции польских наёмников. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Отмечается, что группа наёмников из Польши была обнаружена в ходе ведения разведки с помощью беспилотника. Они укрывались в одном из домов на Лиманском направлении.

Расчёт артиллерии "Отважных" нанёс меткий удар по позициям врага. Ликвидировано четверо боевиков, пытавшихся вести разведку, сообщает Telegram-канал.

Ранее артиллеристы ВС РФ уничтожили при попытке прорыва в Харьковской области большое количество польских наёмников, а также бронетехнику.