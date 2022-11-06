Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Байден высказался об умственных способностях его аудитории: "Какие же идиоты"
Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл
NYT: в Киеве начали подготовку к эвакуации трёх миллионов человек
Анпилогов о наступлении РФ и Белоруссии на Западную Украину — затея авантюрная
WP: Вашингтон направил ВВС в сторону Ирана из-за Саудовской Аравии
El Correo: США развязали "антинемецкую" холодную войну, пытаясь навредить РФ
Кличко: Киев рискует остаться без тепла, электричества и воды
WP: США неофициально посоветовали Киеву показать интерес к переговорам
Мариуполь в пример: Сапоньков рассказал о нежелании херсонцев эвакуироваться

Артиллеристы группировки "Отважные" ВС РФ уничтожили позиции польских наёмников

Силовые структуры

Артиллеристы группировки "О" вооружённых сил России уничтожили позиции польских наёмников. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Отмечается, что группа наёмников из Польши была обнаружена в ходе ведения разведки с помощью беспилотника. Они укрывались в одном из домов на Лиманском направлении.

Расчёт артиллерии "Отважных" нанёс меткий удар по позициям врага. Ликвидировано четверо боевиков, пытавшихся вести разведку, сообщает Telegram-канал.

Ранее артиллеристы ВС РФ уничтожили при попытке прорыва в Харьковской области большое количество польских наёмников, а также бронетехнику.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников

Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.

Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников
Ходаковский пожаловался на потери от дружественного огня: Нам и врагов не нужно
Силовые структуры
Ходаковский пожаловался на потери от дружественного огня: Нам и врагов не нужно
Силовые структуры
Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девочками"
Силовые структуры
Politico: в Пентагоне подсчитали расходы артиллерийских снарядов ВС РФ и ВСУ
Любовь Степушова Гражданская война в США неумолимо приближается Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Силовые структуры
МО Нидерландов не ответило на вопрос о 45-ти танках Т-72 для передачи Украине
Мир. Новости мира
Адмирал ВМС США Ричард: конфликт на Украине — всего лишь разминка
Немецкие пользователи ужаснулись заявлению Бербок о Путине: "Катастрофа"
Мир. Новости мира
Немецкие пользователи ужаснулись заявлению Бербок о Путине: "Катастрофа"
Последние материалы
Анпилогов о наступлении РФ и Белоруссии на Западную Украину — затея авантюрная
WP: Вашингтон направил ВВС в сторону Ирана из-за Саудовской Аравии
El Correo: США развязали "антинемецкую" холодную войну, пытаясь навредить РФ
Кличко: Киев рискует остаться без тепла, электричества и воды
WP: США неофициально посоветовали Киеву показать интерес к переговорам
Мариуполь в пример: Сапоньков рассказал о нежелании херсонцев эвакуироваться
Трамп усомнился, что США продержится до президентских выборов
Арестович: ядерная угроза от России свелась к минимуму
Мельник нахамил лидеру фракции в бундестаге: "Мимими. Невинная жертва"
ВСУ пошли в наступление, пытаясь прорвать фронт на Донбассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников