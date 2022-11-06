Артиллеристы группировки "О" вооружённых сил России уничтожили позиции польских наёмников. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
Отмечается, что группа наёмников из Польши была обнаружена в ходе ведения разведки с помощью беспилотника. Они укрывались в одном из домов на Лиманском направлении.
Расчёт артиллерии "Отважных" нанёс меткий удар по позициям врага. Ликвидировано четверо боевиков, пытавшихся вести разведку, сообщает Telegram-канал.
Ранее артиллеристы ВС РФ уничтожили при попытке прорыва в Харьковской области большое количество польских наёмников, а также бронетехнику.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.