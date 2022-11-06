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"Рыбарь": наёмник и капитан ВС США Пол Ким погиб в Николаевской области

Силовые структуры

В Николаевской области у села Терновые Поды огонь российской артиллерии ликвидировал капитана армии США и наёмника Пола Кима c позывным Kilo. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины подтвердил смерть военного.

"Рыбарь": наёмник и капитан ВС США Пол Ким погиб в Николаевской области

Аналитический Telegram-канал "Рыбарь" сообщает, что Ким числился в резерве пехоты США с 2005 года. В 2007–2008 годах воевал в Ираке. После окончания краткосрочного курса офицерской подготовки в Форте Беннинге получил звание лейтенанта пехоты.

В период с 2013 по 2015 года он проходил службу в 82-й воздушно-десантной дивизии США и был командующим взводом. В 2016 году Кимом было получено звание капитана. Покинув ВС США в 2017 году, военный остался в армейском резерве.

В 2018–2019 годах работал на должности начальника склада на предприятии Pep Boys. После этого стал инструктором в компании Golden Key Group в Техасе.

Помимо этого, капитан работал преподавателем в корпусе подготовки офицеров запаса в Арлингтонском университете. В июле 2022 года Кимом был подписан контракт с "Интернациональным легионом Украины". Принимал участие в боях в Николаевской области как офицер подразделения.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что в пакет военной помощи Киеву войдут опасные для ВС РФ БПЛА Phoenix Ghost.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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