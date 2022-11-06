С родственников находящих в украинском плену военнослужащих Народной милиции ДНР вымогают деньги. Об этом рассказала омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.
По её словам, родные военных всё чаще обращаются к правозащитникам, объясняя, что на них выходят в различных группах в соцсети и требуют определённую сумму денег за включение в списки на обмен.
Омбудсмен посоветовала никому ни в коем случае никакие денежные средства не переводить, а обращаться сразу же в аппарат уполномоченного по правам человека Республики.
Также Морозова в беседе с журналистами отметила, что в интернет выкладываются ролики с ранеными пленными для воздействия на родственников.
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