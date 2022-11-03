Военный НМ ЛНР: украинцы угрожают убить в случае повторного пленения

Военным, которые попали в плен к украинцам, грозят пожизненным сроком или убийством в случае повторного пленения. Об этом рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена военнослужащий армии Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей.

По его словам, в плену бойцов предупреждали и пугали следующим разом. Им говорили, если узнают, что солдат уже был в плену и попал снова, то его убьют или посадят в тюрьму на пожизненный срок.

Ранее сегодня из украинского плена вернулись 107 военных РФ. Они были обменяны на такое же число боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.