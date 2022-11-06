Марков о словах Ходаковского о потерях от дружественного огня: В сердцах сказал

Политолог Сергей Марков уверен, что слова Александра Ходаковского о потерях от дружественного огня неверно поняли.

Марков назвал ложью сообщение о том, что командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, будто бы 60% потерь ВС РФ — это результат "дружественного огня".

"Сейчас это даже мировые СМИ уже разгоняют. А Ходоковский сказал, что дружественный огонь бывает. И сказал, что кто-то из офицеров даже один раз в сердцах сказал, что это может быть иногда и до 60%. Разницу почувствовали?" — написал политолог в своё микроблоге.

Он подчеркнул, что такие преувеличенные заявления делаются обычно в пылу дискуссии. Он признал, что проблема "дружественного огня" существует, однако призвал "не тиражировать пропаганду врага".