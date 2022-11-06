Эксперт: Россия ответит "кричащим орлам" и НАТО военным успехом на Украине

Опасность группировок НАТО в том, что под них создают инфраструктуру, на базе которой можно "строить" новые группировки. Но успех России в СВО приведёт к тому, что они так и останутся всего лишь силой "для сдерживания Москвы".

Об этом сообщил политолог Иван Коновалов.

Ранее в Минобороны заявили, что группировка альянса у российских границ выросла с февраля почти в три раза, превысив 30 тыс. солдат. Военный блок создает новые тактические группы в Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии.

Аналитик отметил, что НАТО может угрожать РФ сколько угодно, но не решится на активные действия, потому что члены блока в целом не понимают, как действовать дальше.

"Появление новых группировок НАТО в Восточной Европе картину не меняет. Точно так же, как и прибытие 101-й воздушной дивизии США в Румынию. Эти десантники решаться сунуться на Украину и стать там трупами? Понятно, что этого не будет. Вот и будут они так стоять", — в интервью "Украине.ру" сказал Коновалов.

В альянсе останутся отдельные "члены", типа, Польши, которые готовы стрелять "себе в пах, чтобы напакостить РФ, однако все остальные будут саботировать решения Вашингтона по Украине". Уже видно, как США из последних сил осуществляют поставки оружия Киеву, а Европа этому сопротивляется. И чем дальше, тем это будет сильнее, подытожил обозреватель.