Политолог Живов: ввод войск НАТО на Украину решительно изменит ход СВО

Коалиционные силы западных стран рано или поздно станут воевать на Украине, но это будет не НАТО, а ещё одно прокси: польско-румынская коалиция, или что-то схожее. Такое мнение высказал политолог Алексей Живов в своём Telegram-канале.

Эксперт заметил, что Североатлантический альянс фактически уже воюет на стороне Украины и может послать свои войска на её территорию.

В Сети сейчас активно распространяются слухи о том, что к зиме на территорию Украины войска НАТО всё-таки ступят, пишет аналитик. По его словам, такие сведения поступают из самого лагеря противника.

Политолог считает, что блок постарается сохранить "окно безопасности от российского ядерного удара".

Однако с высокой долей вероятности ядерные удары всё равно применят, полагает он. Открытым остаётся вопрос, какие это будут удары: тактические или стратегические.

Также эксперт не исключил, что о возможных перспективах уже известно в Кремле, так как российские военные готовят серьёзную оборону по левому берегу Днепра.

По мнению политолога, успеха НАТО не добьётся, даже направив свои войска на Украину. Как только войска НАТО или их прокси зайдут на территорию Украины, всё "решительно изменится".

"Убивать натовцев пойдёт вся наша страна. И не факт, что все ВСУшники останутся верны своей присяге", — заключил Живов.