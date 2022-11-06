ФРГ призывает изменить цепочки поставок снарядов из-за позиции Швейцарии по СВО

Швейцария наложила запрет на передачу снарядов к зенитным установкам Gepard, что послужило поводом пересмотра цепочек поставок боеприпасов Германией. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила с таким призывом на очередном заседании. Она считает, что подобное решение позволит Германии не зависеть от других стран.

Циммерман подчеркнула, что в ближайшие несколько лет страна намерена потратить порядка 20 млрд евро на закупку боеприпасов.

"Германия больше не может ставить себя в зависимость — как в случае со швейцарскими боеприпасами для ЗСУ Gepard. <…> Что на самом деле произойдет, если Германия или одна из стран НАТО подвергнутся нападению, а боеприпасы швейцарского производства не будут доставлены из-за этого "нейтралитета"", — заявила политик агентству DPA.

Циммерман отмечает, что после начала СВО на Украине понятие политики безопасности в мире изменилось. В связи с этим ФРГ должна в кротчайшие сроки пересмотреть, изменить или скорректировать маршруты доставки боеприпасов, заключила она.