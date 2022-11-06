Украинские СМИ: ВС РФ возводят три линии обороны на левом берегу Днепра

Российские военные возводят три линии обороны на левом берегу Днепра и окапываются на берегу Чёрного моря. Об этом сообщает журналист украинского издания Бенджамин Питтер, который изучил снимки со спутника.

По его данным, на левом берегу Днепра вооружённые силы РФ роют три линии траншей с ДЗОТами. Их планируют использовать в качестве преград наряду с рекой.

По словам автора статьи, первая линия проходит вдоль Днепра, другая — на глубине 5-10 км от него, третья — на 20-25 км. Некоторые из укреплений находятся в более отдалённых районах, например, на берегу Чёрного моря, в Ягорлицком заливе.

Общая протяжённость линий составляет 180-200 км, но они ещё находятся в процессе возведения. Кроме того, россияне возводят их без всякой саморекламы, заключает эксперт.