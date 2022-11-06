Скотт Риттер: "Если поляки хотят сдохнуть в СВО, пусть приезжают на здоровье"

У поляков очень большой энтузиазм поучаствовать в боевых действиях на стороне Киева. Но русские не делают из этого трагедии.

Скотт Риттер: "Если поляки хотят сдохнуть в СВО, пусть приезжают на здоровье!"

Об этом заявил бывший офицер НАТО американец Скотт Риттер.

"Русские — они такие, если поляки хотят сдохнуть, пусть приезжают на здоровье!" — отметил Риттер в интервью You-tube каналу Judging Freedom.

Однако Европа и даже США не горит желанием отправлять поляков в зону российской спецоперации. Тем более польские войска, возможно, хорошо обороняются, но атаковать они не умеют, сказал Риттер.

Он подчеркнул, что ни румыны, ни болгары не желают отправляться воевать против русских. А вся британская армия вообще может поместиться на футбольном поле, сказал американский военный эксперт.

А у НАТО нет ни желания, ни возможности участвовать в боевых действиях на стороне Киева, подытожил аналитик.