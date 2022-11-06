У поляков очень большой энтузиазм поучаствовать в боевых действиях на стороне Киева. Но русские не делают из этого трагедии.
Об этом заявил бывший офицер НАТО американец Скотт Риттер.
"Русские — они такие, если поляки хотят сдохнуть, пусть приезжают на здоровье!" — отметил Риттер в интервью You-tube каналу Judging Freedom.
Однако Европа и даже США не горит желанием отправлять поляков в зону российской спецоперации. Тем более польские войска, возможно, хорошо обороняются, но атаковать они не умеют, сказал Риттер.
Он подчеркнул, что ни румыны, ни болгары не желают отправляться воевать против русских. А вся британская армия вообще может поместиться на футбольном поле, сказал американский военный эксперт.
А у НАТО нет ни желания, ни возможности участвовать в боевых действиях на стороне Киева, подытожил аналитик.
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