Марков: военкоров ждут репрессии за посты о неудачах ВС РФ в Павловке

Политолог Сергей Марков считает, что военкорам грозят репрессии за то, что они дискредитируют командование армии РФ во время неудач в Павловке.

Марков рассказал, что в Павловке российские войска оказались в трудной ситуации с потерями. На фоне этого российские военкоры стали критиковать военное командование за ошибки.

"Как мне кажется, сейчас в руководстве считают, что группа военкоров перешла некоторую красную черту. Стала дискредитировать военное командование российской армии во время конкретной военной операции, где ещё идут бои", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический деятель отметил, что такое поведение недопустимо для любой армии.

"Поэтому я бы ожидал политических репрессий против военкоров. Тем более там есть накопление раздражения", — выразил своё мнение Марков.

Политолог призвал бережно относиться к военкорам, которые, по его мнению, очень нужны стране и полезны для российской армии.

Ранее военные 155-й бригады ВС РФ заявили о тяжёлой ситуации в Павловке.