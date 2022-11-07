В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Незалежной.
По данным сервиса, сирена ревёт:
Кроме того, звуковые оповещения включили на территории Запорожья, часть которого подконтрольна киевскому режиму.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты проинформировали об опасных составляющих пакета военной помощи Украине.