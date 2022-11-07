Воздушная тревога ревёт в пяти областях Украины

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Незалежной.

По данным сервиса, сирена ревёт:

в Харьковской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Кировоградской,

Черкасской областях.

Кроме того, звуковые оповещения включили на территории Запорожья, часть которого подконтрольна киевскому режиму.