ВКС РФ начали бить по ж/д инфраструктуре Украины: разрушено полотно под Сумами

Транспортная инфраструктура Сумской области Украины была атакована высокоточным оружием ВКС РФ, сообщили в администрации региона.

По словам местных властей, после попадания российского боеприпаса повреждён участок железнодорожного полотна между украинскими городами Сумы и Конотоп.

Также рано утром 7 ноября жители Краматорска написали в соцсетях об обстреле промзоны в пригороде. Расположенные там склады и производственные помещения часто использовались боевиками ВСУ для хранения военной техники и боеприпасов.

В настоящий момент сирены воздушной тревоги раздаются в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, слышны предупреждения и на территории подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики, сообщает местный ресурс "Карта воздушных тревог".

Накануне представитель администрации Запорожской области рассказал, что в регионе готовятся к контрнаступлению украинских войск, которое ожидают до 8 ноября.