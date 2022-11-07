Американский Институт изучения войны (ISW) выпустил очередную сводку о ходе спецоперации на Украине, в которой признал успехи российских войск.
По словам экспертов из США, российским подразделениям удалось прорвать оборону украинских боевиков в районе Артёмовска. Также ВС РФ продолжают успешно продвигаться на Авдеевском направлении.
Что касается действий украинской армии, специалисты отметили попытку ВСУ организовать контрнаступление вдоль линии Сватово-Кременная.
В сводке ISW сообщается, что части Вооруженных Сил России, участвующие в военной спецоперации, укрепляют занятые позиции вдоль реки Днепр.
Ранее стало известно, что ВКС РФ нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, разрушив полотно под Сумами.
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