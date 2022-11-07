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Анпилогов о защите Приднестровья от Украины: российские миротворцы уже окружены

Силовые структуры

Киев не рискнёт напасть на Приднестровье до конца этого года, заявил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Однако, если Украина пойдёт на такой шаг, России будет сложно защитить "анклав".

Анпилогов о защите Приднестровья от Украины: российские миротворцы уже окружены

Пока киевский режим сдерживает принцип суверенных границ Молдавии, однако ситуация может поменяться. По словам военного эксперта, Россия не сможет помочь быстро, так как доступ к Приднестровью только по воздуху, который "закрыт".

Как подчеркнул эксперт, российские миротворцы, которые находятся в регионе, по факту "уже окружены".

"Мы видели провокации против Приднестровья, когда Украина пыталась захватить склады с оружием, взорвать вышки и устроила теракт в здании Госбезопасности в Тирасполе", — пояснил Анпилогов "Украине.ру".

По мнению эксперта, тем не менее Киев может использовать регион как "второй фронт" для российской стороны.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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