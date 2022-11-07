На решение начать специальную военную операцию (СВО) повлияли угрозы киевского режима по возобновлению ядерной программы, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, украинские чиновники сегодня "плачут" из-за решения о выводе ядерного арсенала с территории их государства, принятого в рамках Будапештского меморандума 1994 года. Как пояснил Медведев, Киев уже намекал, что мог бы применить этот потенциал против РФ.
Он подчеркнул: угрозы, связанные с возобновлением ядерной программы, "в значительной мере" стали причиной проведения спецоперации по демилитаризации Украины.
Ранее руководитель Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад и европейские страны сознательно игнорируют ядерный шантаж со стороны киевского режима. Москве знает о планах Украины по разработке "грязной бомбы", уточнил министр. Кроме того, он допустил вероятность размещения ядерного оружия НАТО в этой стране.
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