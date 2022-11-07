Медведев: угрозы Киева возобновить ядерную программу стали причиной начала СВО

На решение начать специальную военную операцию (СВО) повлияли угрозы киевского режима по возобновлению ядерной программы, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, украинские чиновники сегодня "плачут" из-за решения о выводе ядерного арсенала с территории их государства, принятого в рамках Будапештского меморандума 1994 года. Как пояснил Медведев, Киев уже намекал, что мог бы применить этот потенциал против РФ.

Он подчеркнул: угрозы, связанные с возобновлением ядерной программы, "в значительной мере" стали причиной проведения спецоперации по демилитаризации Украины.

Ранее руководитель Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад и европейские страны сознательно игнорируют ядерный шантаж со стороны киевского режима. Москве знает о планах Украины по разработке "грязной бомбы", уточнил министр. Кроме того, он допустил вероятность размещения ядерного оружия НАТО в этой стране.