Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО

Военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил о забуксовавшем наступлении армии России в Павловке на Угледарском направлении. ВСУ имеют много бронетехники, которую наши войска успешно обнаруживают. Противник наносит удары по тыловому обеспечению ВС РФ.

Он отметил, что на полях осталось много гниющей пшеницы, из-за чего развелось большое количество мышей. Военные заражаются различными болезнями от грызунов.

"Мой камрад Тёма уехал на больничку, предположительно, с туляремией (болел, знаю, что это). Холодно, к нолю подбирается, аж грязь подсушило", — написал он в своём Telegram-канале.