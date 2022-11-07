Как в Сталинграде или страшнее: ВСУ и ВС РФ готовятся к Херсонской битве

Судьба Херсона сегодня беспокоит многих. В Сети циркулирует масса информации о подготовке ВСУ мощного контрнаступления на город. На этом фоне эвакуация людей выглядит разумной и рациональной.

Некоторые эксперты и вовсе договорились до необходимости временного оставления "невыгодных рубежей" и отхода на левый берег Днепра. Правда, ВСУ и украинские эксперты считают, что таким образом войска "заманивают в Херсон, где подготовлены рубежи обороны и украинцев ждет только смерть".

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможная битва за Херсон станет решающей в конфликте между Россией и Украиной, сравнив её с битвой за Сталинград в годы Великой Отечественной войны.

Военные же специалисты спорят, когда начнется тот самый "решительный бой", сообщает eNews.

Одни считают, что наступления в ближайшие недели не будет по причине осенней грязи. Тот самый "генерал Мороз” может сыграть как в плюс так и в минус ближе к декабрю, когда подмерзнет земля.

Другие возражают: наоборот, по холоду и льду "воевать неудобно" и поэтому "всё решится в ноябре".

"При этом Херсон сдавать категорически нельзя — это уже регион России и отступление станет огромным идеологическим поражением, каким бы военным смыслом ни пытались его оправдать. Моральный удар такого уровня пережить будет проблематично", — сообщает издание.

Пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин добавил, что в городе осталось много людей, которые верят в защиту русской армии.

Чисто экономически выжить тут несложно, но отдельные ценовые позиции удивляют, например, колбаса по цене от 1 тыс. рублей за 1 кг. Такая же в Москве стоит в два раза меньше. Общественный транспорт ходит, работают кафе и даже с неплохим кофе и кухней.

Как пояснил порталу военно-политический эксперт Владимир Сапунов, зимние бои исключать нельзя, но от погоды зависит не всё: важны стратегические цели командования обеих сторон. При этом отход на левый берег совершенно не нужен ни с военной, ни с политической точек зрения.

"Сдать Херсон — как сдать на пытки и казнь свою родную мать", — пишут в Telegram, отмечая: военные эксперты считают, что битва "затмит все сражения, произошедшие до этого".

Сражение за Херсон действительно может стать аналогом Сталинградской битвы, и символизм в данном случае огромен. Херсон — русский город и должен остаться таковым, он не предмет торга, резюмировал аналитик.