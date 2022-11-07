Сладков: ситуация в Павловке выступает как реальная аномалия

Военный журналист Александр Сладков объяснил свой пост в Telegram-канале о ситуации в Павловке. Он заявил, что всё делает правильно.

По словам военкора, информация о тяжёлом положении российских войск в Павловке была отправлена в Минобороны РФ. И в Центральном аппарате моментально отреагировали, значит, связь работает, отметил репортёр.

Также информация ушла на самый верх по другим каналам, добавил он.

"Цель — сберечь людей. Дайте им стать героями, а не перемешанным с землей и досками мясом. Никакие генеральские противостояния меня не касаются, никогда в это не лезу", — написал Сладков.

По его мнению, ситуация в Павловке выступает как реальная аномалия. Но ситуация выравнивается.

"Ещё в марте такое происходило по всему фронту, а нынче это уже явно отдельный случай. И лично я реагирую на него, как на совершенно не свойственное системе СВО неприятное исключение", — заключил военкор.

Ранее Сладков сообщил, что морпехи 155-й бригады ТОФ не смогли достучаться до руководства Минобороны и были вынуждены обратиться к губернатору Приморского края Олегу Кожемяке с надеждой на помощь в тяжёлой ситуации под Угледаром.