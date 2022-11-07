Подполковник Ходаковский: польские паны плетьми гонят украинских холопов в бой

Истории про заградотряды в ВСУ и заваренные люки бронетехники — не пропагандистские страшилки, заверил Александр Ходаковский. Таким образом польские офицеры заставляют сражаться украинских мобилизованных.

По словам подполковника, натовские инструкторы пришли к выводу, что "методом кнута" легче всего справляться с отсутствием мотивации в украинской армии.

Он отметил, что такими способами командованию ВСУ удаётся добиваться эффективности на передовой, а потому российские офицеры обязаны должным образом подготовить пополнение, которое встретится с боевиками на линии соприкосновения.

Ранее военный эксперт отметил, что на Украине и в Соединённых Штатах всё чаще говорят о мирных переговорах, так как опасаются разгрома ВСУ.