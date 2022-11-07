Истории про заградотряды в ВСУ и заваренные люки бронетехники — не пропагандистские страшилки, заверил Александр Ходаковский. Таким образом польские офицеры заставляют сражаться украинских мобилизованных.
По словам подполковника, натовские инструкторы пришли к выводу, что "методом кнута" легче всего справляться с отсутствием мотивации в украинской армии.
Он отметил, что такими способами командованию ВСУ удаётся добиваться эффективности на передовой, а потому российские офицеры обязаны должным образом подготовить пополнение, которое встретится с боевиками на линии соприкосновения.
Ранее военный эксперт отметил, что на Украине и в Соединённых Штатах всё чаще говорят о мирных переговорах, так как опасаются разгрома ВСУ.
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