Ищенко: Киев может пойти на ядерный удар для обрушения Днепровского каскада

Сообщения о возможной ядерной провокации вскоре вновь появятся в СМИ. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью изданию "Военное дело" он подчеркнул: эвакуация в Херсонской области свидетельствует о том, что РФ допускает возможность обрушения Днепровского каскада. По его словам, такой сценарий можно реализовать лишь совместными усилиями киевского режима и США.

Как пояснил эксперт, в украинской столице уже приказали привести ядерные убежища в состояние боеготовности.

"Это наводит на мысль, что возможна провокация вроде ядерного удара по Киевской гидроэлектростанции, чтобы затем обрушить весь Днепровский каскад", — указал Ищенко.

Он убеждён: в этом случае вода, в том числе радиоактивная, "хлынет" в район Херсона и затопит до 50 процентов региона.

Кроме того, специалист добавил, что Россия начнёт отводить войска из этой местности, если будут прослеживаться конкретные предпосылки "страшной катастрофы". Украина и Запад могут предпринять попытку реализовать провокацию уже в ближайшее время, заключил эксперт.