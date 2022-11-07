Die Zeit: Якоб сообщил, что после начала СВО перед ВС ФРГ возникли новые задачи

После начала спецоперации на Украине перед ВС Германии появились новые задачи, которых раньше не было. Заместитель командира 74-й тактической эскадрильи Военно-воздушных сил, офицер Свен Якоб рассказал об этом подробнее в интервью с изданием Die Zeit.

Он сообщил, что начал службу в бундесвере в 1989 году до падения Берлинской стены. Якоб признался, что всегда верил в "угрозу с востока", а после событий в Крыму в 2014 году он только обрёл в этом уверенность.

Якоб отметил, что после начала СВО Германия стала развивать более тесные связи со Швецией и Финляндией, которые готовятся к официальному вступлению в Североатлантический альянс. Немецкие военнослужащие проходят учения с с войсками стран НАТО. Одной из задач Вооружённых сил Германии Якоб назвал обучение на случай применения ядерного оружия противником.