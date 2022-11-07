Песков не стал комментировать ситуацию под Херсоном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о том, как в Кремле относятся к ситуации на херсонском направлении.

"Это вопрос, который касается уже военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооружённые силы Украины скапливают боевую технику на херсонском направлении и готовятся к наступлению.