Рогов проинформировал, что Киев намерен перекрыть наземный коридор ВС РФ в Крым

С помощью крупной группировки в Запорожье противник пытается отрезать ВС России от снабжения, перекрыв сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил член совета администрации региона Владимир Рогов.

В эфире "Радио КП" политик сообщает, что значительная часть бойцов, которые задействованы ВСУ на Запорожском направлении, являются западными наёмниками. На севере ситуация остаётся сложной, отмечает Рогов. Также собеседник проинформировал о подкреплении, которое прибыло в регион, не называя количества.

"Дух у ребят более чем боевой. Многие из них не просто служили, а имеют военные специальности, хорошие навыки и владения оружием, и строительства фортификационных укреплений. И видно, что выстроена система. <…> Произошло боевое слаживание. Людей, держащих оборону на севере освобожденной части Запорожской области, стало намного больше", — подчеркнул Рогов.