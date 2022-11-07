С помощью крупной группировки в Запорожье противник пытается отрезать ВС России от снабжения, перекрыв сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил член совета администрации региона Владимир Рогов.
В эфире "Радио КП" политик сообщает, что значительная часть бойцов, которые задействованы ВСУ на Запорожском направлении, являются западными наёмниками. На севере ситуация остаётся сложной, отмечает Рогов. Также собеседник проинформировал о подкреплении, которое прибыло в регион, не называя количества.
"Дух у ребят более чем боевой. Многие из них не просто служили, а имеют военные специальности, хорошие навыки и владения оружием, и строительства фортификационных укреплений. И видно, что выстроена система. <…> Произошло боевое слаживание. Людей, держащих оборону на севере освобожденной части Запорожской области, стало намного больше", — подчеркнул Рогов.
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