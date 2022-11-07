Беглый либерал Чичваркин: армия США "скоро" выбьет Россию из Приднестровья

Приднестровье будет "достаточно скоро освобождено" американской армией.

Об этом сообщил беглый бизнесмен из РФ Евгений Чичваркин.

Он отметил в интервью молдавскому телеканалу ТВ8, что "сделает это" 101-я армия США. С июля подразделения 2-й боевой группы 101-й воздушно-десантной дивизии США "Кричащие орлы" находятся в Румынии. Десантники часто ездят на учения в другие страны: в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию, ФРГ, Грецию и Польшу.

Многие прогнозируют, что переброшены эти солдаты в Румынию для того, чтобы потом зайти на территорию Украины — к примеру, для защиты Одессы. И если ВС США двинутся на Одессу, они должны будут войти и в Приднестровье.

По официальной информации, в Румынии находится примерно 2,5 американских военных.