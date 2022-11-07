Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Белгородской области. Под ударами оказался город Грайворон.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков:
"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. Повреждён трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе".
На данный момент, по его словам, "все социальные объекты и основная часть населения уже с электроэнергией".
Напомним, вчера из-за обстрела ЛЭП в Херсонской области без света оставались 10 населённых пунктов, включая областной центр.
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