Губернатор Белгородчины уточнил информацию об обстреле в Грайвороне

Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Белгородской области. Под ударами оказался город Грайворон.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков:

"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. Повреждён трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе".

На данный момент, по его словам, "все социальные объекты и основная часть населения уже с электроэнергией".

Напомним, вчера из-за обстрела ЛЭП в Херсонской области без света оставались 10 населённых пунктов, включая областной центр.