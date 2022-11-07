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Онуфриенко сообщил о скором наступлении ВС РФ и ВСУ

Силовые структуры

После визита в Киев советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана усилилось давление ВСУ в Херсонской области. Тыловые резервы противника перебрасываются к Партизанскому и к населённому пункту Давыдов Брод. Об этом сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко в интервью с Телеканалом "360". Он прокомментировал текущую ситуацию на фронтах и спрогнозировал наступление обеих сторон.

Онуфриенко сообщил о скором наступлении ВС РФ и ВСУ

ВС РФ, нанося ракетно-артиллерийские удары, стараются снизить боевой потенциал противника. На Купянском направлении украинские войска несут потери личного состава и бронетехники. ВСУ перегруппировывают подразделения и подтягивают резервы, чтобы восстановить боеспособность.

Противник потерпел поражение, пытаясь произвести атаку в районе Красного Лимана с помощью двух рот. Неудача постигла ВСУ также в Соледаре и под Артёмовском. Украинская сторона пробует закрепиться в Белогоровке и Бахмуте, а также делает вылазки, но откатывается назад после ударов российской армии.

Войска НМ ДНР продвинулись к Майорску к северо-западной окраине Горловки, где продолжаются бои. Вооружённые столкновения осложняются из-за нахождения в нескольких километрах города Торец, являющимся мощным укрепрайоном. Продолжаются боевые действия на окраинах Павловки и в центре Марьинки. Идут непрекращающиеся артиллерийские дуэли.

Эксперт отметил позиционный характер боёв и нарастающее напряжение по всему фронту. И российская, и украинская стороны готовятся к наступлению, сообщил Онуфриенко.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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