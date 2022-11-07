Арестович предупредил украинцев: Проиграем, нас не будет физически

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил жителям Украины "одной гигантской Бучей" в случае проигрыша в противостоянии с Россией

Украинский военный аналитик объяснил, что украинцы повзрослели на девятый месяц боевых действий. Он признал, что украинцам приходится тяжело и призвал помнить, за что борется Украина.

"Проиграем, дадим слабину, мы не просто проиграем, нас не будет физически, вместо нас будет одна гигантская Буча", — написал Арестович в своём микроблоге.

Ранее Алексей Арестович объяснил, как, по его мнению, действует Кремль, принуждая Украину к миру на условиях России.