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Арестович о переговорах: Если Украина будет упираться, Запад откажет ей в помощи

Силовые структуры

Алексей Арестович объяснил, как, по его мнению, действует Кремль, принуждая Украину к миру на условиях России.

Арестович о переговорах: Если Украина будет упираться, Запад откажет ей в помощи

Украинский военный аналитик назвал анонсируемые в СМИ переговоры Москвы и Вашингтона "российской информационной операцией".

Арестович считает, что России нужна пауза, чтобы накопить силы, приобрести иранские ракеты и "заморозить Украину". После этого, по мнению обозревателя, военные действия продолжатся с новой силой.

"Три главных месседжа этой кампании:

— Украину принудят к переговорам;
— если Украина будет упираться, Запад откажет ей в поддержке;
— Украина должна отменить решение о том, что она не будет вести переговоры с Путиным.", — написал помощник Владимира Зеленского.

Арестович заверил, что принудить Украину к переговорам с Владимиром Путиным невозможно. Он напомнил, что переговоры возможны только после вывода войск с территории Украины.

"Запад никогда не откажет нам в поддержке", — заверил военный аналитик, отметив, что уступки России будут означать конец Запада в прежнем виде.

Ранее Алексей Арестович заявил, что ядерная угроза от России свелась к минимуму.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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