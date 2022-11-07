Эксперт: Россия положит конец западному насилию

Запад уверен, что долгий мир в Европе — большое достижение в истории человечества, и его поддерживают все государства, кроме одной.

А почему на Западе считают, что Россия против, объяснил публицист Иван Новоселов.

Мир держался с 1945 по 1991 год, а это достижение СССР, установившего баланс сил в Европе, отметил эксперт.

Но баланс сил в Европе был разрушен в 1989–1991 гг. с распадом СССР и Варшавского договора. Советский Союз отказался от противостояния и сделал гигантский шаг в сторону мира, основанного на доверии. Однако Запад не проявил такого же благородства, а просто объявил себя победителем.

В результате баланс сил сместился и сильная стала решать, где будет мир и каким он будет, в интервью Телеканалу "360" отметил аналитик. А все неудачные военные действия они свалили на влияние России.

Но это не русские прибегли к насилию. Начало этому постоянному насилию положили враги РФ, а как раз Россия кладёт ему конец, подытожил Новосёлов.