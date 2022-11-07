Генпрокурор РФ Игорь Краснов распорядился сформировать ведомства на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
"Краснов подписал приказы с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах", — отметили представители ведомства.
По его данным, исполнять распоряжение властей РФ будут специальные комиссии.
Ранее замглавы Мининфа ДНР Даниил Безсонов сообщил о сложной для армии Украины обстановке в Артёмовске. При этом месяц назад солдаты ВСУ демонстрировали хорошее настроение, добавил чиновник.
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