Краснов подписал приказы о создании прокуратур в четырёх новых субъектах РФ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов распорядился сформировать ведомства на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Краснов подписал приказы с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах", — отметили представители ведомства.

По его данным, исполнять распоряжение властей РФ будут специальные комиссии.

Ранее замглавы Мининфа ДНР Даниил Безсонов сообщил о сложной для армии Украины обстановке в Артёмовске. При этом месяц назад солдаты ВСУ демонстрировали хорошее настроение, добавил чиновник.