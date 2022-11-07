Гончаров оценил мгновенную реакцию бойца ВС РФ, отбросившего гранаты ВСУ

В Сети появилось видео, на котором беспилотный летательный аппарат ВСУ три раза подряд сбросил бомбы на раненого российского солдата, но он остался жив. О произошедшем высказался президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в беседе с изданием "Взгляд".

"То, что мы видим на видео, говорит о том, что солдат или офицер всегда был готов к этим действиям", — говорит эксперт.

Гончаров обратил внимание на время выдёргивания чеки. Оно составляет от 3,2 до 4,2 секунд. Такой промежуток даётся с расчётом на то, чтобы бросающий гранату человек сам не подорвался. Эксперт отметил, что такого времени очень мало для избавления от упавшего боеприпаса. Результат говорит о мгновенной реакции бойца.

"Возможно, это был спецназовец. Они, конечно, более подготовленные, и у них серьёзнее развита реакция, чтобы спасти свою жизнь. Если бы человек не имел военного опыта, то вряд ли он был бы так натренирован. Но кем бы он ни был, его самообладание, сила воли и реакция просто удивляет", — заключил ветеран "Альфы".