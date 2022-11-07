Эксперт Кнутов: самый мощный удар РФ по энергетике Украины был в конце октября

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, в конце октября российская армия нанесла самый мощный удар по энергетической системе Украины. В результате атаки были повреждены Днепровская, Южноднестровская, Каневская и Кременчугская гидроэлектростанции.

Кнутов полагает, что удары были призваны понизить коэффициент снабжения энергии оборонных и военных баз. Киевский режим окажется перед сложным выбором: подавать электричество своей армии, направив его на предприятия по производству вооружения, или в жилые дома, отметил эксперт.

"Естественно, они предпочтут отдавать её военным, но через некоторое время это начнёт население раздражать, а это уже скажется на ситуации на фронте, потому что недовольство начнёт выражаться открыто", — указал Кнутов в интервью изданию "Украина.ру".

По мнению эксперта, одной из основных задач российской армии является разоружение тыла Незалежной за счёт уничтожения самых важных подстанций. Кнутов убеждён, что минимум 75 процентов энергетической инфраструктуры Украины должно быть выведено из строя.