Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) из 93-й механизированной бригады подтвердили, что российские военные зашли в Артёмовск, в городе идут стрелковые бои.
В Сети появилось видео, на котором двое украинских бойцов выезжают, как они заявляют, с ротацией из Бахмута.
"Стрелковый бой был, ближний. Буквально пять минут назад вышли", — говорит один из военных.
Ранее заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что, судя по снимаемым роликам, у ВСУ в Артёмовске "всё очень плохо", а их контент стал мрачным и трагичным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.