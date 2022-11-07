Боевики ВСУ подтвердили, что военные РФ зашли в Артёмовск

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) из 93-й механизированной бригады подтвердили, что российские военные зашли в Артёмовск, в городе идут стрелковые бои.

В Сети появилось видео, на котором двое украинских бойцов выезжают, как они заявляют, с ротацией из Бахмута.

"Стрелковый бой был, ближний. Буквально пять минут назад вышли", — говорит один из военных.

Ранее заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что, судя по снимаемым роликам, у ВСУ в Артёмовске "всё очень плохо", а их контент стал мрачным и трагичным.