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Бойцы 4-ой бригады НМ ЛНР уничтожили две БМП-1 боевиков ВСУ в районе Спорного

Силовые структуры

Военнослужащие четвёртой бригады Народной милиции ЛНР уничтожили две боевые машины пехоты  (БМП-1) украинских армии в районе населённого пункта Спорное. Об этом заявили корреспонденты "Военной хроники".

Боевики ВСУ скрылись в лесополосе и замаскировали военную технику. Однако беспилотник смог определить их точное местоположение. Координаты были переданы артиллерийскому расчёту, после чего бойцы НМ ЛНР открыли огонь на поражение. Также были уничтожены блиндажи, в которых находился личный состав ВСУ.

Военкоры отметили, что Спорное является стратегически важным населённым пунктом на севере ДНР, так как здесь проходит дорога к Лисичанску. Украинские войска пытаются осуществлять прорывы, но каждый раз встречают жёсткий отпор со стороны ВС РФ. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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