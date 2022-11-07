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Эксперт: ради хаоса и человеческих органов США продолжат пичкать страны оружием

Силовые структуры

Появилась информация, что Вашингтону придётся урезать поставки вооружения Киеву ради помощи Тайваню.

Эксперт: ради хаоса и человеческих органов США продолжат пичкать страны оружием

Однако никакой угрозы для Киева тут нет. А говорится это для того, чтобы эти вопросы использовать во внутриполитической борьбе и делёжке бюджета.

Об этом изданию Pravda.Ru сообщил военный политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России" доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидат политических наук Александр Перенджиев.

"Но нужна новая схема. Все схемы уже делаются в пользу каких-то определённых лиц, которые наживаются на украинском кризисе, на поставках оружия. А это лоббисты, которые хотели бы нажиться от поставок оружия на Тайвань. Вот поэтому они хотят провести перераспределение потоков. А здесь возможность под видом поставок на Тайвань оружия поставлять его на Юго-Восточную Азию, там на теневой рынок. Там ещё не освоен этот рынок", — отметил аналитик.

Сейчас США ещё подтягивают Японию, потому что они собираются использовать её как инструмент ведения войны против Китая. Сами-то они не воюют никогда, и им нужны "индейцы".

А что касается поставок Киеву, то может какой-то объем потихонечку и снижается. Также пробивается информация, что существует определённая нехватка, что некачественное или бракованное оружие поступает. Но там не только дело в оружии, подчеркнул обозреватель.

"Там есть другие виды бизнеса — дорогие, тем не менее, страшные. Тот же бизнес, связанный с продажей человеческих органов. Надо свежий "материал" с Юго-Восточной Азии подтянуть. Есть же среди элиты американской тоже выходцы из Азии. Им не европейское человеческое мясо нужно, извините, а своё родное азиатское. Вот они и ждут, когда же там начнется, чтобы они тоже могли подпитать себя, подлечить. Но это мысли вслух", — сказал Перенджиев.

Также здесь ещё дело в том, чтобы кризис устроить в Юго-Восточной Азии. Европа в кризисе, а Азия процветает — так нельзя. Надо чтобы всё было гармонично с точки зрения понимания США, подытожил политолог.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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